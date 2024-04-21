Тиби подал иск в БАГАЦ на Бен-Гвира за запрет встречи с лидером террора Маруаном Баргути

Депутат Кнессета Ахмад Тиби (ХАДАШ-ТААЛ) подал в БАГАЦ иск против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который, по словам Тиби, не позволяет ему встречаться с лидером палестинской террористической организации "Танзим" Маруаном Баргути, отбывающим несколько пожизненных сроков в израильской тюрьме.

Тиби требует, чтобы Высший суд справедливости запретил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру вмешиваться в вопрос визитов к заключенным, утверждая, что это не входит в полномочия министра. Он также указывает, что депутатам разрешают навещать заключенных евреев, и запрет встречи с Баргути, в таком случае, является дискриминацией.

Напомним, после "черной субботы" 7 октября и начала войны "Железные мечи" Итамар Бен-Гвир распорядился об ужесточении условий содержания террористов в тюрьмах, сократить разрешенные им визиты, убрать из их камер телевизоры и перевести их на вегетарианское питание. Один из тюремщиков доставил Маруану Баргути мясной обед, после чего против охранника было начато расследование.

В феврале Баргути был переведен из тюрьмы "Офер" в тюрьму "Аялон". Этот перевод был осуществлен из-за активной подстрекательской работы, которую вел за решеткой заключенный, призывая к "третьей интифаде".

Как известно, на "арабской улице" имя Баргути вновь всплыло в последнее время в качестве возможного лидера "будущего палестинского государства": так, арабская пресса сообщала, что Египет и Катар предлагают США оказать давление на Израиль с целью добиться освобождения Маруана Баргути.

В Каире и Дохе продвигают идею, согласно которой Баргути, имеющий значительную популярность на палестинской улице, возглавит "новую Палестинскую администрацию". Взамен Израилю предлагается рассмотрение возможности принять часть жителей сектора Газы в Египте. Согласно изданию, Израиль в категорической форме отклонил идею освобождения Баргути, "руки которого по локоть в крови израильтян".