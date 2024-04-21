Сестре лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи предъявлены обвинения в поддержке террора

Государственная прокуратура представила обвинительное заключение против Сабах аль-Салам Ханийя из Тель-Шевы, сестры главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи. Она обвиняется в поддержке террора и в подстрекательстве к террористической деятельности.

Обвинительное заключение против 57-летней жительницы бедуинского поселка Тель-Шева в Негеве Сабах аль-Салам Ханийя было представлено в воскресенье, 21 апреля, в мировой суд Беэр-Шевы вместе с просьбой о продлении срока содержания сестры лидера ХАМАСа под стражей до завершения судебного разбирательства.

По данным обвинительного заключения, Сабах аль-Салам Ханийя – уроженка Газы, которая является жительницей и гражданкой Государства Израиль. После "черной субботы" 7 октября 2023 года, когда тысячи боевиков ХАМАСа, "Исламского джихада" и "беспартийные" жители сектора Газы ворвались на территорию Израиля, где убили свыше 1400 человек и захватили в плен свыше 200 человек, сестра Исмаила Ханийи активно поддерживала террористов и рассылала поздравления и посты в поддержку террора.

В частности, 9 октября ранним утром она разослала 95 различным людям из своего контакт-листа в мессенджере WhatsApp со своего мобильного телефона записи в поддержку осуществленной террористами бойни (напомним, по состоянию на 9 октября в некоторых районах Израиля все еще шли бои, ХАМАС продолжал массированные обстрелы израильской территории ракетами, похищенные заложники были разделены в секторе Газы по различным тайникам). В этих записях на арабском языке Салах аль-Салам Ханийя выражала солидарность с террористами и с ХАМАСом.

"О Аллах, порази врагов наших, освободи заключенных наших и придай бойцам наших силы и победы, избавь их от страха, – писала сестра Исмаила Ханийи. – Внеси спокойствие в сердца их, дай стойкости сердцам их и ногам их, одари их твоей силой и твоей победой над злобным врагом. О Аллах, победа эта – от тебя, и была она обещана твоим верным слугам. Молитесь же о победе во имя Аллаха". В числе получателей этого сообщения был и сам Исмаил Ханийя, которому Салах аль-Салам Ханийя отправила сообщение в 6:52.

10 октября она разослала сообщения в поддержку террора в две свои WhatsApp-группы, названные "Бабушкины любимцы" (объединяющую 9 телефонных номеров) и "Цветочки Ханийя" (объединяющую 116 телефонных номеров). Это сообщение содержало "молитву" (также на арабском языке), которую Салах аль-Салам просила своих близких рассылать всем своим знакомым и хоть раз произнести самостоятельно "во имя победы" и "для эффективного уничтожения врага".

"О Аллах, рассей их по земле и раздели их, и уничтожь их, разрушь их дома и приблизь их конец, лиши их жизни, пусть они буду заняты только нуждами собственных тел, отними у них самое дорогое, что у них есть… О Аллах, сочти их и убей, и не оставь никого из них в живых, истреби их и избавь нас от их зла", – вот выдержки из этого текста.

Салах аль-Салам Ханийя рассылала сообщения, в которых она выражала солидарность с террористической организацией ХАМАС, публично хвалила действия террористов и выражала симпатию к ним. Ее сообщения и призывы следует трактовать, как поддержку террора и подстрекательство к террору, указывает обвинительное заключение.