ЦАХАЛ: за три дня в Газе атакованы более 200 целей, уничтожен ракетчик "Исламского джихада"

ЦАХАЛ сообщает, что за последние 72 часа в Газе израильскими ВВС были атакованы более 200 целей. Среди прочих был ликвидирован ракетчик "Исламского джихада" Ахмад Мансур, участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года и в последующих обстрелах израильской территории.

В Рафиахе, в кварталах Шабура и Таль ас-Султан, силы 143-й дивизии "Газа" разрушили террористическую инфраструктуру и обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Силы 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" продолжают действовать в районе Рафаиха и оси Мораг, уничтожая инфраструктуру террористов. Они также обнаружили оружие и ликвидировали ряд террористов.

Силы 252-й бронетанковой дивизии "Синай" продолжают действовать в северной части сектора. Ударом с воздуха уничтожены террористы, находившиеся в здании с подземной инфраструктурой. Также были уничтожены несколько снайперских позиций.