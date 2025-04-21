В Газу доставлены еще десять освобожденных заключенных
время публикации: 21 апреля 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 11:22
В понедельник, 21 апреля, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены десять освобожденных заключенных.
Девять освобожденных – жители Байт-Лахии, один – Аз-Зуайды.
Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.
Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.
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