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Израиль

В Газу доставлены еще десять освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 21 апреля 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 11:22
В Газу доставлены еще десять освобожденных заключенных
Abed Rahim Khatib/Flash90

В понедельник, 21 апреля, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены десять освобожденных заключенных.

Девять освобожденных – жители Байт-Лахии, один – Аз-Зуайды.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.

Израиль
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