В Газу доставлены еще десять освобожденных заключенных

В понедельник, 21 апреля, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены десять освобожденных заключенных.

Девять освобожденных – жители Байт-Лахии, один – Аз-Зуайды.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.