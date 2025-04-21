МАДА: около Хадеры акула напала на человека

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о нападении акулы на мужчину в районе пляжа в Хадере.

Сотрудники МАДА осматривают место происшествия. "Пострадавший пока не обнаружен", – сказано в сообщении.

Судя по видеозаписи, опубликованной одним из свидетелей происшествия в соцсетях, мужчина мог быть тяжело ранен.

Идут поисково-спасательные работы. Задействованы спасатели на гидроциклах и дайверы.

Мэрия Хадеры призвала всех не входить в воду в связи с угрозой нападения со стороны акул.

Полиция объявила: "После сообщения о нападении акулы на пловца на пляже в районе Хадеры полиция объявила о закрытии пляжа для купания до дальнейшего уведомления и завершения инцидента. О любых необычных инцидентах необходимо сообщать на горячую линию полиции Израиля по номеру 100".

Информация уточняется.

До сих пор, в современной истории Израиля, не фиксировалось случаев нападения акул на человека около израильского побережья Средиземного моря со смертельным исходом. Хотя случаи нападений были.

В последние дни, в период праздника Песах, в соцсетях и СМИ публиковалось множество видео и фото, на которых демонстрировалось, как около Хадеры и Нетании акулы приближаются к побережью и оказываются на мелководье. Специалисты заявляли, что речь идет о видах акул, которые, как правило, не представляют угрозы для человека. Однако при этом подчеркивалось: поведение акул непредсказуемо, следует соблюдать осторожность.

Предупреждения

Управление природы и парков регулярно публикует предупреждения для любителей дайвинга, которые съезжаются со всей страны, чтобы поплавать с акулами в районе электростанции в Хадере. Ежегодно в период с ноября по апрель акулы сплываются в район электростанции, привлеченные теплой водой. Множество акул и скатов представляют собой завораживающее зрелище, и неудивительно, что многие израильтяне и даже туристы создали своего рода "дайвинг-аттракцион" и регулярно приезжают поплавать с акулами. Однако специалисты напоминают: встреча с акулами непредсказуема, и контролировать их невозможно. Кроме того, в районе теплого водосброса с электростанции, где концентрируются акулы, существуют очень сильные течения и даже водовороты, угрожающие жизни как любителей, так и опытных дайверов. Нельзя исключить и опасность крючков, лесок, сетей и другого рыболовного снаряжения, попадающегося в море.

Управление природы и парков напоминает: акулы находятся под угрозой исчезновения и являются охраняемым природным достоянием. Их запрещено беспокоить, причинять им вред, а также кормить их. Все эти нарушения грозят уголовным наказанием и крупными штрафами. Кроме того, важно помнить: купальный сезон официально завершен, и спасателей на пляжах нет, заплывы в море также формально запрещены.

Специалисты подчеркивают: ни в коем случае нельзя бросать акулам еду, потому что кормление нарушает их естественный образ жизни и может создать у них ассоциацию между людьми и пищей, что будет опасно для людей и для самих акул. Нельзя трогать акул или преследовать их в воде: это дикие рыбы, и поведение их может быть непредсказуемым.

В районе водосброса электростанции в Хадере ежегодно собирается несколько десятков акул, принадлежащих к двум видам: серая и черноперая акула. Серая акула достигает четырех метров в длину, ее вес составляет около 350 килограммов, а ее спинной плавник чуть закруглен. Черноперая акула достигает двух с половиной метров и весит около 100 килограммов. На конце ее плавника черное пятно. Оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и непреднамеренного вреда при рыболовстве. Случайно пойманных акул, как правило, выбрасывают обратно в море – но часто умирающими или уже мертвыми. В Израиле акулы имеют большое значение для сохранения морских экосистем, они сокращают численность слабых и медленных животных, укрепляя другие виды и морскую среду, в целом.