Взрывы в центре Израиля. ЦАХАЛ: это учения

С 14:30 по 15:13 в некоторых районах центра Израиля были слышны звуки регулярных взрывов. Полиция не подтверждает какие-либо события, связанные с безопасностью.

Взрывы были слышны в Холоне, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Тель-Авиве, Герцлии, Нетании и других населенных пунктах.

В ЦАХАЛе заявили: "Это учения Армии обороны Израиля на военной базе в данном районе".

Отметим, что ЦАХАЛ не предупреждал о проведении учений. Публикация сообщения об учениях совпала по времени с прекращением учений, судя по тому, что звуки взрывов были не слышны после 15:13.