Мотоциклист не справился с управлением на шоссе 353, он в тяжелом состоянии
время публикации: 21 апреля 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 11:14
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о ДТП на 353 шоссе возле Сригим, где мотоциклист, по всей видимости, не справился с управлением и упал на скорости.
Пострадавший, мужчина в возрасте около 55 лет, получил очень тяжелую черепно-мозговую травму и переломы. Оказав ему неотложную помощь на месте происшествия, спасательным вертолетом его эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.
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