Мотоциклист не справился с управлением на шоссе 353, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о ДТП на 353 шоссе возле Сригим, где мотоциклист, по всей видимости, не справился с управлением и упал на скорости.

Пострадавший, мужчина в возрасте около 55 лет, получил очень тяжелую черепно-мозговую травму и переломы. Оказав ему неотложную помощь на месте происшествия, спасательным вертолетом его эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.