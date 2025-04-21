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Израиль

Мотоциклист не справился с управлением на шоссе 353, он в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 21 апреля 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 11:14
Мотоциклист не справился с управлением на шоссе 353, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о ДТП на 353 шоссе возле Сригим, где мотоциклист, по всей видимости, не справился с управлением и упал на скорости.

Пострадавший, мужчина в возрасте около 55 лет, получил очень тяжелую черепно-мозговую травму и переломы. Оказав ему неотложную помощь на месте происшествия, спасательным вертолетом его эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.

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