27-летний мужчина, потерявший сознание во время пробежки, скончался в больнице

В больнице скончался 27-летний сотрудник служб безопасности, который в минувшую среду потерял сознание во время пробежки. Реанимировав мужчину на месте происшествия, на вертолете подразделения 669 его отправили в больницу в критическом состоянии.

Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких дней, но их усилия не увенчались успехом, и в понедельник утром офицер скончался. Ему было всего 27 лет, он не страдал от каких-либо хронических заболеваний.

Имя погибшего пока не было опубликовано. Ожидается, что он будет похоронен в понедельник на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.