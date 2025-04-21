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Израиль

27-летний мужчина, потерявший сознание во время пробежки, скончался в больнице

Погибшие
время публикации: 21 апреля 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 11:04
27-летний мужчина, потерявший сознание во время пробежки, скончался в больнице
Flash90. Фото: М.Шай

В больнице скончался 27-летний сотрудник служб безопасности, который в минувшую среду потерял сознание во время пробежки. Реанимировав мужчину на месте происшествия, на вертолете подразделения 669 его отправили в больницу в критическом состоянии.

Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких дней, но их усилия не увенчались успехом, и в понедельник утром офицер скончался. Ему было всего 27 лет, он не страдал от каких-либо хронических заболеваний.

Имя погибшего пока не было опубликовано. Ожидается, что он будет похоронен в понедельник на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.

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