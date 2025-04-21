Полиция задержала главу муниципалитета по подозрению в совершении сексуальных преступлений

Полиция объявила о задержании утром 21 апреля главы муниципалитета одного из населенных пунктов на севере А-Шарона по подозрению в совершении сексуальных преступлений, воспрепятствовании расследованию и судебному разбирательству, а также злоупотреблении доверием.

На данном этапе имя задержанного не публикуется.

Известно, что задержанный подозревается в сексуальных преступлениях в отношении нескольких женщин.

Подозреваемый будет доставлен в мировой суд в Хайфе для продления срока содержания под стражей.