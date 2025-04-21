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Израиль

Полиция задержала главу муниципалитета по подозрению в совершении сексуальных преступлений

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
время публикации: 21 апреля 2025 г., 06:10 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 06:14
Полиция задержала главу муниципалитета по подозрению в совершении сексуальных преступлений
Фото NEWSru.co.il

Полиция объявила о задержании утром 21 апреля главы муниципалитета одного из населенных пунктов на севере А-Шарона по подозрению в совершении сексуальных преступлений, воспрепятствовании расследованию и судебному разбирательству, а также злоупотреблении доверием.

На данном этапе имя задержанного не публикуется.

Известно, что задержанный подозревается в сексуальных преступлениях в отношении нескольких женщин.

Подозреваемый будет доставлен в мировой суд в Хайфе для продления срока содержания под стражей.

Израиль
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