Полиция задержала главу муниципалитета по подозрению в совершении сексуальных преступлений
время публикации: 21 апреля 2025 г., 06:10 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 06:14
Полиция объявила о задержании утром 21 апреля главы муниципалитета одного из населенных пунктов на севере А-Шарона по подозрению в совершении сексуальных преступлений, воспрепятствовании расследованию и судебному разбирательству, а также злоупотреблении доверием.
На данном этапе имя задержанного не публикуется.
Известно, что задержанный подозревается в сексуальных преступлениях в отношении нескольких женщин.
Подозреваемый будет доставлен в мировой суд в Хайфе для продления срока содержания под стражей.