ШНБ просит израильтян об осторожности за границей: 22 апреля – "День гнева", пропалестинские акции

Штаб национальной безопасности Израиля (ШНБ) предупреждает израильтян, находящихся за пределами страны, об угрозах, связанных с проведением 22 апреля пропалестинского "Дня гнева".

Ожидается проведение в разных странах акций протеста и демонстраций, которые могут сопровождаться беспорядками.

"Эти протесты и демонстрации могут перерасти в насильственные инциденты против израильтян, а также существуют опасения, что сторонники террористов или боевики могут попытаться слиться с участниками акций, чтобы осуществить нападения", – сказано в предупреждении ШНБ.

В сообщении ШНБ отмечается: "В последние годы, и особенно после начала войны "Железных мечей", во всем мире наблюдается рост экстремистской активности, призывающей к демонстрациям и беспорядкам, а в отдельных случаях – к призывам насильственного характера (против израильтян)".

ШНБ рекомендует: выяснить номера телефонов экстренных служб и израильского представительства (если таковое имеется) в стране пребывания, чтобы иметь возможность для оперативной связи в случае необходимости; следовать указаниям местных сил безопасности; минимизировать использование израильской символики в общественных местах; держаться подальше от очагов напряженности, демонстраций и протестов.

Телефон "горячей линии" Штаба национальной безопасности Израиля: 02-6667444 (работает круглосуточно и без выходных).

По дополнительным вопросам – медицинское обслуживание, консульские вопросы, личная безопасность в контексте преступности и антисемитизма – можно обратиться на "горячую линию" министерства иностранных дел Израиля по телефону 02-5303155 (работает круглосуточно).