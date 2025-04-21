Учитель, насиловавший ученика, приговорен к 7 годам тюрьмы

Окружной суд Иерусалима приговорил бывшего учителя начальной школы к семи годам тюремного заключения за совершение тяжких сексуальных преступлений в отношении своего ученика, которому на момент совершения преступления не было десяти лет.

Кроме того, обвиняемый приговорен к дополнительному условному сроку и выплате штрафа в размере 100 тысяч шекелей.

Суд признал доказанными три случая сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Причем в последнем случае мальчик был изнасилован в учительском туалете.

Подсудимый признал себя виновным.