Учитель, насиловавший ученика, приговорен к 7 годам тюрьмы
время публикации: 21 апреля 2025 г., 13:44 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 13:51
Окружной суд Иерусалима приговорил бывшего учителя начальной школы к семи годам тюремного заключения за совершение тяжких сексуальных преступлений в отношении своего ученика, которому на момент совершения преступления не было десяти лет.
Кроме того, обвиняемый приговорен к дополнительному условному сроку и выплате штрафа в размере 100 тысяч шекелей.
Суд признал доказанными три случая сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Причем в последнем случае мальчик был изнасилован в учительском туалете.
Подсудимый признал себя виновным.