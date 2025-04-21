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Израиль

Учитель, насиловавший ученика, приговорен к 7 годам тюрьмы

Судебные решения
Сексуальное насилие
время публикации: 21 апреля 2025 г., 13:44 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 13:51
Учитель, насиловавший ученика, приговорен к 7 годам тюрьмы
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд Иерусалима приговорил бывшего учителя начальной школы к семи годам тюремного заключения за совершение тяжких сексуальных преступлений в отношении своего ученика, которому на момент совершения преступления не было десяти лет.

Кроме того, обвиняемый приговорен к дополнительному условному сроку и выплате штрафа в размере 100 тысяч шекелей.

Суд признал доказанными три случая сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Причем в последнем случае мальчик был изнасилован в учительском туалете.

Подсудимый признал себя виновным.

Израиль
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