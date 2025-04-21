Канцелярия Нетаниягу: "Бар представил лживую декларацию"

Канцелярия премьер-министра опубликовала ответ на декларацию, представленную в Верховный суд главой ШАБАКа Роненом Баром.

"Ронен Бар представил сегодня в суд лживую декларацию. Ложь будет детально развеяна в ближайшее время. Ждите продолжения", – говорится в заявлении.

Лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Декларация главы ШАБАКа доказывает, что Нетаниягу представляет угрозу для безопасности Израиля и не может продолжать исполнять обязанности премьер-министра. Нетаниягу пытался использовать ШАБАК для слежки за израильскими гражданами, подрыва демократии и сокрытия расследования по делу "Катаргейт". Если именно Нетаниягу назначит следующего главу ШАБАКа – это будет реальной угрозой для государства Израиль и всех его граждан".

Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил: "Декларация главы ШАБАКа не является предупреждением – это серьезное обвинение и сигнал тревоги для израильской демократии. Премьер-министр потребовал от главы ШАБАКа личной преданности вместо преданности государству. Он потребовал, чтобы тот использовал секретную службу против мирных жителей, лгал Верховному суду и подчинял верховенство закона своим личным нуждам. Нетаниягу – анархист, возглавляющий анархистское правительство, и это не только риск для демократии. Это де-факто государственный переворот. Нетаниягу представляет прямую угрозу безопасности Израиля, верховенству закона, самому существованию государства, каким мы его знали. Он должен уйти. Сейчас".