Ронен Бар представил декларацию в суд. "Нетаниягу обращался с незаконными просьбами"

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар подал декларацию в Верховный суд. Декларация была представлена за несколько минут до истечения срока, предоставленного Бару судом.

Декларация делится на две части – секретную и публичную. В публичной части глава ШАБАКа отмечает, что ему неясны причины, которые привели к решению правительства уволить его. Однако, по словам Бара, речь идет о мотивах, которые связаны не с профессиональными вопросами, а с "требованием абсолютной личной лояльности со стороны премьер-министра".

"Этими же мотивами была продиктована серия шагов со стороны премьер-министра, параллельно с которыми осуществлялась деятельность в СМИ и социальных сетях лично против меня и против ШАБАКа в целом", – говорится а декларации.

Бар утверждает, что Нетаниягу и его правительство "ожидали от ШАБАКа действий в отношении активистов протеста против правительства, хотя в деятельности активистов не было никакой секретности или насилия". Так Бар отреагировал на претензию со стороны правительства, в соответствии с которой он не предпринимал шагов против отказничества.

По словам Бара, в конце совещаний Нетаниягу обращался к нему с "незаконными просьбами". "Мне говорили, что в случае возникновения конституционного кризиса, я обязан быть лоялен премьер-министру, не БАГАЦу", – говорится в декларации.

По утверждению Бара, Нетаниягу пытался заставить его сформировать заключение, в котором будет говориться, что Нетаниягу не может давать показания в суде во время войны. В декларации главы ШАБАКа сказано также, что ему был представлен документ, сформулированный самим премьер-министром или кем-то в его окружении.

По утверждению Бара, до осени 2024 года Нетаниягу "не скупился на комплименты в адрес ШАБАКа".

"Только после того, как начались расследования в отношении приближенных премьер-министра и людей в его канцелярии, появились разговоры о "недоверии" и скором увольнении", – говорится в декларации.

Не позднее 25 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен представить свою декларацию, с пояснениями причин увольнения Ронена Бара.

Декларации подаются в суд в рамках рассмотрения апелляции против увольнения главы ШАБАКа. После заседания, состоявшегося 8 апреля, суд постановил, что стороны должны попытаться прийти к компромиссу до окончания праздника Песах. Этого не произошло, и, если в ближайшее время стороны не договорятся, суд вынесет вердикт.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу оказывает давление на Ронена Бара, чтобы не допустить публикации декларации. Помимо прочего Бару предлагалось принять участие в выборе своего преемника. Глава ШАБАКа отказался и представил декларацию.

Реакции

Из канцелярии премьер-министра передали: "Ронен Бар представил сегодня в суд лживую декларацию. Ложь будет детально развеяна в ближайшее время. Ждите продолжения".

Лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид: "Декларация главы ШАБАКа доказывает, что Нетаниягу представляет угрозу для безопасности Израиля и не может продолжать исполнять обязанности премьер-министра. Нетаниягу пытался использовать ШАБАК для слежки за израильскими гражданами, подрыва демократии и сокрытия расследования по делу "Катаргейт". Если именно Нетаниягу назначит следующего главу ШАБАКа – это будет реальной угрозой для государства Израиль и всех его граждан".