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    В Израиле

    Неделя праймериз: в МЕРЕЦ и в "Ционут Датит" готовятся к выборам

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    Неделя праймериз: в МЕРЕЦ и в
    Flash90/Yonatan Sindel/Gili Yaari

    В МЕРЕЦ и "Ционут Датит" готовятся к праймериз, которые состоятся во вторник, 23 августа. В МЕРЕЦ члены партии изберут и лидера, и предвыборный список, а в "Ционут Датит" – только предвыборный список.

    Как сообщает "Исраэль а-Йом", в "Ционут Датит" праймериз пройдут в форме онлайн-голосования. В партии состоят около 24000 человек, которые изберут восемь из 16 кандидатов, баллотирующихся в предвыборный список.

    В "Ционут Датит" опасаются, что в результате голосования будет сформирован крайне консервативный, в первую очередь с точки зрения отношения к религии, список, который оттолкнет традиционалистов и умеренных избирателей. В то же время, ожидается, что ведущие фигуры в действующем списке сохранят свои позиции. В первую очередь речь идет о Симхе Ротмане и Орит Струк.

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    Праймериз в "Ционут Датит" проходят на фоне тупика, в который зашли переговоры о совместном участии в выборах с партией "Оцма Иегудит". В окружении Бецалеля Смотрича надеются на возобновление переговоров после праймериз, однако проверяют и альтернативные возможности. В частности, речь идет о совместном участии в выборах с Амихаем Шикли, который пользуется большой популярностью в правом лагере. Если Шикли не получит места в списке "Ликуда", эта возможность станет более актуальной. Еще одна возможность, которая рассматривается Смотричем и его окружением – это создание совместного списка с радикальной партией "Ноам".

    На противоположном фланге идет упорная борьба между Заавой Гальон и Яиром Голаном за лидерство в левой партии МЕРЕЦ. Выборы состоятся 23 августа, фаворитом считается Заава Гальон, однако Яир Голан утверждает, что у него есть шансы на победу. "Те, кто хотят видеть обновленную, активную, релевантную партию, проголосуют за меня", – сказал он накануне в интервью телеканалу "Кешет". Гальон, в свою очередь, утверждает, что ее политический опыт дает ей преимущество. "То, что Голан еще не выучил о политике, я уже забыла", – сказала она.

    В МЕРЕЦ обеспокоены тем, что, судя по всему, на реальных местах в партии не будет ни одного араба. Перед прошлыми выборами в список по той же причине была кооптирована Райда Ринауи Зуаби, которая затем стала одним из "архитекторов" развала коалиции. В МЕРЕЦ заявляют, что кооптаций не будет, даже если это означает утрату некоторого числа голосов в пользу

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    Объединенного списка.

    Нервозность в МЕРЕЦ и в "Аводе" вызывают и публикации, согласно которым премьер-министр Яир Лапид не намерен на сей раз считаться с интересами партий левого лагеря, а будет стремиться к тому, чтобы его партия "Еш Атид" набрала максимальное число мандатов, в том числе за их счет. Не исключено, что по мере приближения ко дню подачи предвыборных списков вопрос о возможном объединении "Аводы" и МЕРЕЦ вновь окажется на повестке дня.

    В партии "А-Руах а-Ционит" продолжают поиск фигуры из национально-религиозного лагеря, которая займет третье место в списке. Глава партии Айелет Шакед объявила, что имя будет названо 21 августа. Вторым номером в списке идет Йоаз Хендель.

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