Подтверждено: в Ливане ликвидирован один из лидеров боевиков ФАТХа, работавший на "Хизбаллу" и КСИР

ЦАХАЛ и ШАБАК подтверждают, что израильскими ВВС в районе Сайды (между Тиром и Бейрутом, южный Ливан) был ликвидирован Халиль Хусейн аль-Макдах из боевого крыла ФАТХа, работавший на "Хизбаллу" и иранский "Корпус стражей исламской революции".

В официальном сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа отмечается, что Халиль аль-Макдах (Макдэ) был родным братом Мунира аль-Макдаха (командующего силами "Бригад мучеников Аль-Аксы" ФАТХа в Ливане), который также работает на "Хизбаллу" и КСИР, планируя террористические атаки и содействуя переводам денег для террористических инфраструктур в Иудее и Самарии.

Израильские спецслужбы установили, что в марте 2024 года контрабандой в Палестинскую автономию были переправлены оружие и боеприпасы. Этой операцией руководили братья аль-Макдах. Контрабанда (противотанковые мины, подствольные гранатометы, РПГ, автоматы М4 и другое оружие) была перехвачена. Тогда ЦАХАЛ и ШАБАК заявляли, что ответственными за операцию контрабандных поставок оружия являются подразделение специальных операций 4000 иранского "Корпуса стражей исламской революции", возглавляемое Джавадом Афари, и подразделение специальных операций спецназа "Кудс" на сирийской территории (номер подразделения 18840), которым руководит командир "Отряда 840" КСИР Асар Бакри. Помогал осуществлять контрабанду Мунир аль-Макдах (Макдэ) – араб палестинского происхождения, проживающий в лагере Эйн аль-Хильуэ в Ливане и работающий на КСИР и "Хизбаллу" многие годы. Расследование ШАБАКа показало, что он вербовал боевиков в Палестинской автономии (в Иудее и Самарии) для совершения нападений на израильтян и обеспечивал доставку оружия и боеприпасов через границу.

21 августа около 11:30 телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что БПЛА ЦАХАЛа нанес ракетный удар по автомобилю в городе Сайда. Вскоре поступило сообщение, что был атакован еще один автомобиль. Ливанские источники сообщали, что в районе Сайды был ликвидирован Халиль аль-Макдах из боевого крыла ФАТХа, участвовавший в "действиях сопротивления" против Израиля. Руководство ФАТХа в Ливане подтверждает: в результате авиаудара был убит один из руководителей боевиков этой палестинской группировки Халиль аль-Макдах – родной брат командующего силами "Бригад мучеников Аль-Аксы" в Ливане Мунира аль-Макдаха. Вместе с ним были убиты еще двое боевиков.