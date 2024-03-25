ШАБАК: пресечена контрабанда иранского и российского оружия террористам в ПА

Разрешена к публикации информация о пресечении контрабандных поставок оружия и боеприпасов иранского и российского производства на территорию Израиля и Палестинской автономии.

Перехвачены противотанковые мины, подствольные гранатометы, РПГ, автоматы М4 и другое оружие.

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщает, что ответственными за операцию контрабандных поставок оружия являются подразделение специальных операций 4000 иранского "Корпуса стражей исламской революции", возглавляемое Джавадом Афари, и подразделение специальных операций спецназа "Кудс" на сирийской территории (номер подразделения 18840), которым руководит командир "Отряда 840" КСИР Асар Бакри.

Помогал осуществлять контрабанду некий Мунир Макдэ – араб палестинского происхождения, проживающий в лагере Эйн аль-Хильуэ в Ливане и работающий на КСИР и "Хизбаллу" многие годы.

Расследование ШАБАКа показало, что Мунир Макдэ вербовал боевиков в Палестинской автономии (в Иудее и Самарии) для совершения нападений на израильтян и обеспечивал доставку оружия и боеприпасов через границу.