Полиция: в результате ДТП на 5-й трассе погибли три человека
время публикации: 21 августа 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 08:00
Полиция сообщает, что в результате ДТП на 5-й трассе с участием трех автомобилей погибли три человека. Авария произошла накануне вечером. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" о погибших не сообщала.
По данным полиции, в результате аварии тяжелые травмы получили женщина примерно 60 лет (жительница Оранита), мужчина и женщина примерно 70 лет (жители Хайфы). Пострадавшие были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где врачи были вынуждены констатировать их смерть.
Расследование обстоятельств этого ДТП продолжается.