Полиция: в результате ДТП на 5-й трассе погибли три человека

Полиция сообщает, что в результате ДТП на 5-й трассе с участием трех автомобилей погибли три человека. Авария произошла накануне вечером. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" о погибших не сообщала.

По данным полиции, в результате аварии тяжелые травмы получили женщина примерно 60 лет (жительница Оранита), мужчина и женщина примерно 70 лет (жители Хайфы). Пострадавшие были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где врачи были вынуждены констатировать их смерть.

Расследование обстоятельств этого ДТП продолжается.