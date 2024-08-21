ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в глубине Ливана. Видео

ЦАХАЛ опубликовал отчет о нанесении серии ударов по объектам "Хизбаллы" в глубине Ливана в ночь на 21 августа.

В сообщении сказано, что в районе Бекаа (примерно в 100 км к северу от ливано-израильской границы) были нанесены удары по складам боеприпасов террористической организации "Хизбалла". Зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии оружия на объектах, которые были атакованы.

Кроме того, была атакована батарея ПВО "Хизбаллы" в районе Бекаа.

В сообщении ЦАХАЛа также говорится о том, что вечером 20 августа израильские ВВС атаковали цели на юге Ливана: пусковую установку в районе Абу-Шаша, боевика в районе Уади-Хамуль, здания военного назначения в районах Айта аш-Шааб, Рамия и Талуса.

В ночь на 21 августа ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складам оружия "Хизбаллы" в глубине территории Ливана, примерно в 100 км от границы с Израилем. Цели находились в районе населенных пунктов Будай, Сарейн и Наби-Шит, в долине Бекаа.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате ударов, нанесенных ЦАХАЛом в долине Бекаа погиб один человек и около 20 были ранены.

Это вторая крупная операция ВВС ЦАХАЛа в долине Бекаа за последние двое суток.