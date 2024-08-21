Галант: в районе Рафиаха уничтожены 150 туннелей террористов, из которых 100 – это "крытые траншеи"

В среду, 21 августа, министр обороны Йоав Галант посетил сектор Газы в районе Филадельфийского коридора, встретился с командирами и военнослужащими.

В ходе этого визита министр обороны заявил, что хамасовская бригада "Рафах" разбита, израильскими военными в районе границы с Египтом уничтожены 150 туннелей террористов.

"Я ознакомился с данными по туннелям. Прежде всего, мы уничтожили 150 туннелей, из которых 100 представляли собой "крытые траншеи", это значит, что их рыли с поверхности земли с помощью инженерной техники, затем они были на метр или два были засыпаны почвой. Их легко обнаружить, так как их видно на снимках, и их также легко уничтожить", – сказал Галант.

Йоав Галант в беседе с офицерами и солдатами отметил, что крайне важно помнить о целях войны и достичь их, но также "сейчас пришло время обратить внимание на север".