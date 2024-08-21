ВВС ЦАХАЛа уничтожили боевиков "Хизбаллы", осуществивших ракетный обстрел Зарита
время публикации: 21 августа 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 22:39
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию в деревне Шихин, в котором находились боевики "Хизбаллы", осуществившие ракетный обстрел израильского поселка Зарит.
ВВС ЦАХАЛа также нанесли удары по строению в деревне Кила, которое использовалось "Хизбаллой" в военных целях.
Из артиллерийских орудий были обстреляны цели "Хизбаллы" в районах Айта аш-Шааб и Альма аш-Шааб.