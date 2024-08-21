x
21 августа 2024
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2024
|
21 августа 2024
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили боевиков "Хизбаллы", осуществивших ракетный обстрел Зарита

время публикации: 21 августа 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 22:39
ВВС ЦАХАЛа уничтожили боевиков "Хизбаллы", осуществивших ракетный обстрел Зарита
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию в деревне Шихин, в котором находились боевики "Хизбаллы", осуществившие ракетный обстрел израильского поселка Зарит.

ВВС ЦАХАЛа также нанесли удары по строению в деревне Кила, которое использовалось "Хизбаллой" в военных целях.

Из артиллерийских орудий были обстреляны цели "Хизбаллы" в районах Айта аш-Шааб и Альма аш-Шааб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

320-й день войны: удары по целям в Ливане и Газе, ликвидированы террористы. Хронология событий