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Израиль

Состоялся телефонный разговор между Джо Байденом и Биньямином Нетаниягу

время публикации: 21 августа 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 23:01
Президент США Джо Байден
AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Джо Байден, находящийся в отпуске с семьей, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. К беседе присоединилась также вице-президент Камала Харрис.

Согласно источникам в Вашингтоне, на которые ссылается Reuters, Байден пытался убедить Нетаниягу проявить гибкость в вопросе контроля над Филадельфийским коридором. В то время, когда Нетаниягу настаивает на присутствии ЦАХАЛа на границе Газы и Египта, США теперь требует значительно "проредить" силы уже на первом этапе сделке, и на втором - полностью покинуть указанный район.

Согласно сообщениям в СМИ, Байден отправил на Ближний Восток Бретта Макгерка "для подготовки очередного этапа переговоров в Каире".

Канцелярия Биньямина Нетаниягу не комментирует сообщения о его разговоре с Байденом.

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