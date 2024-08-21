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Израиль

ЦАХАЛ: атакован очередной штаб ХАМАСа, действовавший на территории школы в Газе

время публикации: 21 августа 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 16:07
ЦАХАЛ: атакован очередной штаб ХАМАСа, действовавший на территории школы в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС, получив точную разведывательную информацию, нанесли 21 августа удар по цели на территории школы "Салах ад-Дин" в городе Газа, которая использовалась террористами ХАМАСа.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, на территории школы функционировал штаб ХАМАСа.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что были предприняты меры для минимизации ущерба мирному населению.

Подчеркивается, что ХАМАС постоянно использует гражданские объекты – в том числе школы, мечети и др. – как прикрытие для террористической деятельности.

Напомним, что 20 августа израильские ВВС, действуя на основании точных разведданных, атаковали штаб террористов ХАМАСа, действовавший на территории школы "Мустафа Хафез" в городе Газа.

Израиль
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