Житель Нетании избил соседа, попросившего убрать отходы жизнедеятельности собаки

33-летнему жителю Нетании предъявлены обвинения в нападении на соседа и угрозах в его адрес.

Согласно обвинительному заключению, инцидент произошел после того, как сосед обвиняемого попросил девушку обвиняемого убрать с тротуары отходы жизнедеятельности их собаки.

Обвиняемый напал на жертву, избил его и угрожал убить.

Пострадавший был госпитализирован с переломами лицевых костей.