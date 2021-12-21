Житель Нетании избил соседа, попросившего убрать отходы жизнедеятельности собаки
33-летнему жителю Нетании предъявлены обвинения в нападении на соседа и угрозах в его адрес.
Согласно обвинительному заключению, инцидент произошел после того, как сосед обвиняемого попросил девушку обвиняемого убрать с тротуары отходы жизнедеятельности их собаки.
Обвиняемый напал на жертву, избил его и угрожал убить.
Пострадавший был госпитализирован с переломами лицевых костей.
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