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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 21:54

В Негеве из окна автобуса или машины выпали на дорогу две девочки

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В Негеве автомобиль сбил двух маленьких девочек, пострадавшие в тяжелом состоянии

На 31-й трассе, недалеко от въезда в поселок Кусейфе, на проезжей части были обнаружены с травмами две девочки 5 и 9 лет. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что парамедики оказывают пострадавшим первую помощь и готовят их к госпитализации.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что парамедики оказывают пострадавшим первую помощь и готовят их к госпитализации. Парамедики оценивают состояние 9-летней девочки как тяжелое, 5-летней как средней тяжести.

Дорожная полиция передала, что, по данным предварительного расследования, девочки выпали из окна автобуса или другого транспортного средства.


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