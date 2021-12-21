В Негеве из окна автобуса или машины выпали на дорогу две девочки

На 31-й трассе, недалеко от въезда в поселок Кусейфе, на проезжей части были обнаружены с травмами две девочки 5 и 9 лет. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что парамедики оказывают пострадавшим первую помощь и готовят их к госпитализации.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что парамедики оказывают пострадавшим первую помощь и готовят их к госпитализации. Парамедики оценивают состояние 9-летней девочки как тяжелое, 5-летней как средней тяжести.

Дорожная полиция передала, что, по данным предварительного расследования, девочки выпали из окна автобуса или другого транспортного средства.