ЦАХАЛ разбил в Хомеше военную базу

В ночь на 21 декабря силы ЦАХАЛа разбили базу на территории поселка Хомеш, рядом с которым был убит Иегуда Диментман.

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган заявил, что требует от правительства заверений в том, что база создана для охраны евреев Хомеша, а не для их выдворения.

Накануне на территории поселка Хомеш произошли столкновения между силами ЦАХАЛа, МАГАВа и поселенцами. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что под утро сотни жителей поселенцев собрались возле "форпоста" Хомеш для того, чтобы заново возвести на его территории дома.

Согласно сообщениям, участники этой акции вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам служб безопасности, применяли физическую силу, оскорбляли солдат и пограничников, ломали и портили армейское имущество. В сообщении пресс-службы говорится, что во время беспорядков был совершен наезд на военнослужащего. Он получил легкие травмы.