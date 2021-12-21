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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 13:25

Импортер поддельных брендовых товаров осужден на 14 месяцев тюрьмы

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Импортер поддельных брендовых товаров осужден на 14 месяцев тюрьмы

Тель-Авивский мировой суд приговорил жителя центра страны к 14 месяцам тюремного заключения за торговлю поддельной продукцией, выдаваемой за товары элитных торговых марок, а также за уклонение от уплаты налогов.

Также обвиняемый был приговорен к выплате штрафа в размере 35 тысяч шекелей.

Согласно данным следствия, в период с 2012 по 2016 год обвиняемый ввозил в страну и продавал через социальные сети продукцию с торговыми марками Louis Vuitton, Chanel, Valentino, Gucci и т.д.

При этом обвиняемый не оформлял открытие бизнеса, а вырученные за продажу поддельного товара деньги вкладывал на фиктивные счета.


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