Самые распространенные имена новорожденных израильтян – Мухаммад и Майя

Центральное статистическое бюро сообщает, что самым популярным именем среди израильских мальчиков, родившихся в 2020 году, остается имя Мухаммад, а среди девочек - Майя.

Сразу после имени Майя среди девочек с очень небольшим отрывом идут имена Мириам и Тамар (в прошлом году имя Тамар было самым распространенным среди девочек в стране).

Именем Майя были названы в 2020 1133 девочки (1107 евреек и 26 мусульманок). 1129 девочек были названы именем Мириам (721 еврейка и 408 мусульманок). 1116 девочек - именем Тамар (все еврейки).

Именем Мухаммад были названы в 2020 году 2396 новорожденных мальчиков-мусульман. В еврейских семьях самым популярным именем было имя Давид, им были названы 1536 детей.