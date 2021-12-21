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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 13:45

Самые распространенные имена новорожденных израильтян – Мухаммад и Майя

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Самые распространенные имена новорожденных израильтян – Мухаммад и Майя

Центральное статистическое бюро сообщает, что самым популярным именем среди израильских мальчиков, родившихся в 2020 году, остается имя Мухаммад, а среди девочек - Майя.

Сразу после имени Майя среди девочек с очень небольшим отрывом идут имена Мириам и Тамар (в прошлом году имя Тамар было самым распространенным среди девочек в стране).

Именем Майя были названы в 2020 1133 девочки (1107 евреек и 26 мусульманок). 1129 девочек были названы именем Мириам (721 еврейка и 408 мусульманок). 1116 девочек - именем Тамар (все еврейки).


Именем Мухаммад были названы в 2020 году 2396 новорожденных мальчиков-мусульман. В еврейских семьях самым популярным именем было имя Давид, им были названы 1536 детей.

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