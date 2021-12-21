Новые ограничения: часть школьников будут учиться из дома. Тест на антиген для детей станет платным

Завершилось заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом, на котором обсуждалась меры по сдерживанию распространения штамма "омикрон".

Согласно плану, одобренному министрами и еще нуждающемуся в утверждении парламентской комиссии по законодательству, в 11-12 классах в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах фронтальное обучение продолжится только в случае, если в классе не менее 70% учащихся привиты хотя бы одной дозой. В противном случае школьники переводятся на занятия по "зуму". Это решение распространяется на средние классы. Через три недели это ограничение будет действовать в отношении учащихся 1-6 классов.

В настоящее время в Израиле лишь два населенных пунктах находятся в "красном списке": Салама и Браха. В "оранжевый список" попали несколько городов, включая Ришон ле-Цион, Эльад, Сахнин, Маале Адумим, Гиват Зеэв.

На совещании было принято решение отменить с начала следующего месяца бесплатные быстрые тесты на антиген для детей 5-11 лет. Для того, чтобы сделать тест, родителям придется за него заплатить.

Принято решение о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах, на входе в магазине площадью более 100 кв.м. будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

По информации Ynet, министр финансов Авигдор Либерман был против введения ограничений, которые бы могли негативно отразиться на магазинах и других бизнесах. Он заявил, что "омикрон", от которого, по его словам во всем мире умерли 12 человек, не опаснее вируса группа. "Я не вижу сейчас необходимости ограничений, которые потребуют от нас выплаты компенсаций. И я не хотел бы, чтобы мы к этому пришли", - сказал Либерман.

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев заявил, что правительство должно предупредить население о том, что в январе Израилю не избежать локдауна. По его словам, такой прогноз дают специалисты, и с ним необходимо ознакомить граждан. О том, что в январе возможен локдаун также 21 декабря говорила Айелет Шакед.

Во вторник, 21 декабря, в Израиле был зарегистрирован первый случай смерти после заражения "омикроном". В больнице "Сорока" скончался пожилой мужчина. Он был привит двумя дозами, последняя прививка была сделана более полугода назад.