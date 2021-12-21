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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 15:50

Межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом проведет совещание

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Межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом проведет совещание

Во вторник, 21 декабря, в 18:00, в Тель-Авиве состоится заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом.

О повестке совещания не сообщается.

Накануне глава правительства Нафтали Беннет провел консультации со специалистами минздрава и других ведомств по вопросу о введении новых ограничений.

СМИ сообщали об обсуждении расширения "красного списка стран", ограничения на количество людей в одном помещении, ужесточения требований "зеленого стандарта" в торговых центрах и ограничений в учебных заведениях.


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Глава правительства и специалисты минздрава обсуждают новые ограничения

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