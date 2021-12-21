Межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом проведет совещание

Во вторник, 21 декабря, в 18:00, в Тель-Авиве состоится заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом.

О повестке совещания не сообщается.

Накануне глава правительства Нафтали Беннет провел консультации со специалистами минздрава и других ведомств по вопросу о введении новых ограничений.

СМИ сообщали об обсуждении расширения "красного списка стран", ограничения на количество людей в одном помещении, ужесточения требований "зеленого стандарта" в торговых центрах и ограничений в учебных заведениях.