Межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом проведет совещание
Во вторник, 21 декабря, в 18:00, в Тель-Авиве состоится заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом.
О повестке совещания не сообщается.
Накануне глава правительства Нафтали Беннет провел консультации со специалистами минздрава и других ведомств по вопросу о введении новых ограничений.
СМИ сообщали об обсуждении расширения "красного списка стран", ограничения на количество людей в одном помещении, ужесточения требований "зеленого стандарта" в торговых центрах и ограничений в учебных заведениях.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2021
Глава правительства и специалисты минздрава обсуждают новые ограничения
Глава правительства и специалисты минздрава обсуждают новые ограничения