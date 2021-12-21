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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 14:02

Врач и три фармацевта подозреваются в поставке просроченных лекарств онкобольным

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Больница РАМБАМ в Хайфе Врач и три фармацевта подозреваются в поставке просроченных лекарств онкобольным

Разрешено к публикации: 38-летняя врач из Кирьят-Бялика и два фармацевта, работающие в больнице РАМБАМ задержаны по подозрению в выдаче онкологическим пациентам больницы препаратов, срок действия которых истек. Вместе с ними задержан владелец аптеки из Мадждаль-Крума

Сегодня мировой суд в Акко продлил срок задержания фармацевтов из Шфарама (39) и Пкиина (59) до 23 декабря. Срок задержания владельца аптеки (52), который, помимо подделки срока годности препаратов, подозревается в налоговых правонарушениях, продлен до 26 декабря.

Расследование велось отделом по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции совместно со следователями министерства здравоохранения на основании жалобы, поданной одним из работников больницы РАМБАМ в 2019 году.


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