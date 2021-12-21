Отчет: в Иудее и Самарии происходит в среднем восемь нападений на евреев в день

За последние два с половиной месяца в Иудее и Самарии зафиксированы 315 случаев бросания камней и 50 случаев бросания бутылок с зажигательной смесью в автомобили с израильтянами. Как сообщает организация "Ацала ле-ло гвулот", в среднем происходит восемь подобных инцидентов в день. В отчете организации говорится о том, что данные относятся только к инцидентам случившимся между 1.10.2021-15.12.2021 и не включают инциденты, о которых не было заявлено властям.

По данным ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в 2020 году произошло 1500 случаев забрасывания камнями транспортных средств с израильтянами и еврейских населенных пунктов, 229 случаев метания бутылок с зажигательной смесью в транспортные средства и поселения, 31 инцидент с применением огнестрельного оружия, 9 инцидентов с нанесением ножевых ранений. За прошлый год было изъято 541 единиц огнестрельного оружия и 330 ножей.

Игаль Дильмони, гендиректор Совета поселений заявил, комментируя результаты отчета: "В последнее время мы являемся свидетелями эскалации. Палестинцы становятся более дерзкими, бросая камни средь бела дня, а теракты с жертвами происходят почти ежедневно. Кроме того, в последние месяцы мы имеем дело с масштабной пропагандой крайне левых организаций, таких как "Еш Дин", "Шоврим Штика" и "Шалом Ахшав". Беспокоит также тот факт, что в правительстве есть министры, поддакивающие анархистским организациям, поощряющим насилие против жителей Иудеи и Самарии. В прошлый четверг 15 глав местных советов Иудеи и Самарии направили премьер-министру письмо с просьбой пресечь подстрекательство".

Отметим, что на прошлой неделе редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа с просьбой получить информацию о числе инцидентов в Иудее и Самарии. К настоящему моменту ответ не получен.