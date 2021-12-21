Второй день шторма "Кармель" в Израиле: ветрено, опасность затоплений

Во вторник, 21 декабря, в Израиле продолжается шторм "Кармель". Ожидаются сильные ветры и ливневые дожди, на побережье высока опасность затоплений.

Накануне из-за тяжелых погодных условий уже были пострадавшие. 40-летний мужчина, на которого в Нетании упало дерево, остается в нестабильном, критическом состоянии. Из больницы "Бейлинсон" передают, что мужчина подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Несколько человек были госпитализированы с переохлаждением.

Уровень воды в Кинерете поднялся на два сантиметра. В реке Иордан зафиксировано самое сильное течение с начала года.

На Хермоне сильный снегопад, курорт закрыт для посетителей. Толщина снежного покрова на вершине более 50 см, на нижней отметке подъемника – более 25 см.

Спасательные службы по всей стране приведены в состояние повышенной готовности.