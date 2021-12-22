РААМ угрожает развалить правительственную коалицию из-за закона об электричестве

Депутат Кнессета Мазен Ранаим от партии РААМ предупредил, что правительственная коалиция развалится в том случае, если не будет достигнут прогресс по законопроекту о подключении незаконно созданных населенных пунктов к электрической сети "Хеврат Хашмаль".

Вечером 21 декабря состоится встреча министра внутренних дел Айелет Шакед и главы комиссии Кнессета по внутренним делам Валида Тахи. В РААМ заявляют, что если и эта встреча завершится безрезультатно, над коалицией нависнет реальная угроза распада.

В последние дни в РААМ заявляли, что сотрудничество с Шакед невозможно,так как она не готова на продвижение законопроекта, с теми поправками, которые пытается внести РААМ. Эти поправки по сути расширяют действие законопроекта, позволяя с его помощью придать статус законных поселкам бедуинов в Негеве. Шакед возражает против таких поправок.

В политических кругах убеждены, что РААМ не покинет правительственную коалицию, и компромисс будет найден.