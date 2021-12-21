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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 19:59

Дело Ахувии Сандака: полицейские и представители минюста отказались отвечать на вопросы депутатов Кнессета

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Дело Ахувии Сандака: полицейские и представители минюста отказались отвечать на вопросы депутатов Кнессета

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне и комиссия Кнессета по внутренней безопасности провели совместное заседание по вопросу о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака.

На прошлой неделе исполнился год со дня гибели молодого человека, однако решение по делу до сих пор не принято.

К удивлению депутатов, полицейские, явившиеся на заседание, отказались отвечать на какие-либо вопросы депутатов, заявив, что не в курсе подробностей дела, которое к тому же находится в стадии расследования. "Я вообще не очень хорошо осведомлен о деталях дела", - сказал один из полицейских.

Представитель отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), заявила, что знакома с делом, но не может говорить о нем, так как речь идет об очень сложном и деликатном вопросе.


Представитель прокуратуры, со своей стороны, отказалась отвечать на вопрос о том, когда дело было возвращено им юридическим советником правительства.

Такие уклонения от разговора возмутили даже депутатов, не относящихся к правому лагеря. Мерав Бен-Ари ("Еш Атид"), возглавляющая комиссию по внутренней безопасности, потребовала от должностных лиц принять решение. "Прошел год, довольно, представьте нам решение", - заявила она.

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир ("Ционут Датит"). заявил, что продолжит борьбу до тех пор пока семья Сандака не получит четкого и ясного ответа на вопрос, при каких обстоятельствах погиб их сын.

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