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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 17:41

Второй день шторма "Кармель": затопления в центре страны, камнепады в Галилее

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Второй день шторма "Кармель": затопления в центре страны, камнепады в Галилее Второй день шторма "Кармель": затопления в центре страны, камнепады в Галилее

В Израиле продолжается шторм "Кармель". Как и ожидалось, на побережье и в центре страны наблюдаются затопления. В Холоне в результате затопления перекрыты дороги.

В промзоне Холона несколько машин были затоплены, сотрудники службы спасения выносили людей на себе.

На шоссе 864 в Галилее обрушился камнепад, шоссе перекрыто для движения транспорта.

Ранее сообщалось о падении деревьев в Хайфе и других городах. Причинен ущерб имуществу, о пострадавших не сообщается.

Уровень воды в Кинерете поднялся на два сантиметра. В реках Иордан и Банниас зафиксировано самое сильное течение с начала года.

На Хермоне сильный снегопад, курорт закрыт для посетителей. Толщина снежного покрова на вершине более 50 см, на нижней отметке подъемника – более 25 см.

Спасательные службы по всей стране приведены в состояние повышенной готовности.


Накануне из-за тяжелых погодных условий уже были пострадавшие. 40-летний мужчина, на которого в Нетании упало дерево, остается в нестабильном, критическом состоянии. Из больницы "Бейлинсон" передают, что мужчина подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

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