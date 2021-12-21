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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 14:07

Суд обязал Яира Нетаниягу выплатить 2 тысячи шекелей по иску о клевете

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Суд обязал Яира Нетаниягу выплатить 2 тысячи шекелей по иску о клевете

Во вторник, 21 декабря, в мировом суде Кфар-Сабы состоялось первое по иску активистки Даны Кшеди против Яира Нетаниягу, сына главы оппозиции Биньямина Нетаниягу. Кшеди обвиняет Яира Нетаниягу в клевете.

Яир Нетаниягу не явился на заседание суда. Адвокаты Нетаниягу заявили, что ответчик болен.

Согласно решению суда, Яир Нетаниягу должен выплатить ответчице две тысячи шекелей, и в следующий раз явиться на заседание.

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