Суд обязал Яира Нетаниягу выплатить 2 тысячи шекелей по иску о клевете

Во вторник, 21 декабря, в мировом суде Кфар-Сабы состоялось первое по иску активистки Даны Кшеди против Яира Нетаниягу, сына главы оппозиции Биньямина Нетаниягу. Кшеди обвиняет Яира Нетаниягу в клевете.

Яир Нетаниягу не явился на заседание суда. Адвокаты Нетаниягу заявили, что ответчик болен.

Согласно решению суда, Яир Нетаниягу должен выплатить ответчице две тысячи шекелей, и в следующий раз явиться на заседание.