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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще троих военнослужащих в боях в секторе Газы

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    Лави Гаси, Яаков Элиан, Омри Шварц
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ сообщает о гибели еще троих военнослужащих в боях в секторе Газы
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ опубликовал имена еще троих военнослужащих, которые погибли в боях в секторе Газы.

    Сержант Лави Гаси, 19 лет, из Хашмонаима, боец ​​931-го батальона бригады "Нахаль", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Старший лейтенант Яаков Элиан, 20 лет, из Рамат-Гана, офицер батальона "Гефен", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Старший лейтенант Омри Шварц, 21 год, из Мишмод Дебора, офицер батальона "Гефен", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Также сообщается, что тяжелые ранения получили офицер и два бойца батальона "Гефен", два бойца 50-го батальона бригады "Нахаль", резервист спецподразделения "Окец", офицер 532-го батальона 460-й бригады, резервист 9218-го батальона. Восемь тяжелораненых за последние сутки.

    C 31 октября по 21 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 136 военнослужащих ЦАХАЛа.

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