СМИ: в Каир прибудет делегация израильских сил безопасности

Катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид" сообщила, что в субботу, 21 декабря, "в Каир прибудет делегация израильских сил безопасности".

Согласно этому сообщению, "делегация встретится с высокопоставленными египетскими чиновниками чтобы обсудить с ними вопросы безопасности, связанные с предложениями о прекращении огня в секторе Газы".

Обсуждаемое предложение, согласно "Аль-Араби Аль-Джадид", предусматривает передачу контрольно-пропускного пункта "Рафах" (Рафиах) под управление Палестинской администрации на первом этапе (до 60 дней). Также на первом этапе предусмотрен частичный вывод сил ЦАХАЛа из "Филадельфийского коридора".

Визит израильской делегации совпадает с присутствием в Каире делегаций ХАМАСа, "Исламского джихада" и "Народного фронта освободения Палестины", прибывших для переговоров.