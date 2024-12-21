ЦАХАЛ: продолжается расследование причин неудавшегося перехвата хуситской ракеты

ЦАХАЛ сообщил днем в субботу, 21 декабря: "После предварительного расследования, проведенного ВВС и Управлением тыла в связи с падением ракеты, запущенной из Йемена ночью (21 декабря 2024 года) заявляем: инцидент тщательно расследуется, некоторые выводы уже сделаны и учтены – как для перехвата, так и для предупреждения"

"Мы не можем вдаваться в подробности, по соображениям обеспечения безопасности. Подчеркиваем, что противовоздушная оборона не является герметичной, необходимо продолжать подчиняться директивам Управления тыла", – говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.