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Израиль

МАДА: в результате ракетного обстрела из Йемена есть пострадавшие

Мада
Йемен
Хуситы
время публикации: 21 декабря 2024 г., 04:16 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 04:59
МАДА: в результате ракетного обстрела из Йемена есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что легкие ранения осколками стекла получили мужчина примерно 30 лет и четырехлетняя девочка.

Вскоре МАДА опубликовала уточненные данные о пострадавших в результате обстрела. Три человека 30-60 лет получили легкие ранения осколками стекла, восемь были травмированы по пути в убежища, еще семь нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

Затем МАДА уточнила: легкие ранения, в основном осколками стекла получили 14 человек.

Пострадавшие в результате ракетного обстрела из Йемена доставлены в больницы "Вольфсон" в Холоне и "Ихилов" в Тель-Авиве.

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