МАДА: в результате ракетного обстрела из Йемена есть пострадавшие

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что легкие ранения осколками стекла получили мужчина примерно 30 лет и четырехлетняя девочка.

Вскоре МАДА опубликовала уточненные данные о пострадавших в результате обстрела. Три человека 30-60 лет получили легкие ранения осколками стекла, восемь были травмированы по пути в убежища, еще семь нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

Затем МАДА уточнила: легкие ранения, в основном осколками стекла получили 14 человек.

Пострадавшие в результате ракетного обстрела из Йемена доставлены в больницы "Вольфсон" в Холоне и "Ихилов" в Тель-Авиве.