Сирены и взрывы в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

В 3:44-3:46 ночи 21 декабря в центре Израиля были слышны сирены и взрывы.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Рамле, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны. Потом прогремели несколько взрывов.

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. Позже ЦАХАЛ признал, что попытки перехвата ракеты были неудачными. Было падение ракеты и фрагментов противоракет на израильской территории.

По данным полиции Израиля, в одном из районов Тель-Авива упали фрагменты ракет. Причинен ущерб.

Пожарная служба сообщает о возникшем пожаре в районе улицы Бааль Шем-Тов в Тель-Авиве.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает: легкие ранения, в основном осколками стекла получили 14 человек. Кроме того, восемь были травмированы по пути в убежища, еще семь нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

Пострадавшие в результате ракетного обстрела из Йемена доставлены в больницы "Вольфсон" в Холоне и "Ихилов" в Тель-Авиве.

Информация уточняется.

Предыдущий подобный обстрел из Йемена был в ночь на 19 декабря 2024 года. Фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане. Пострадавших не было.

В ночь на 19 декабря 2024 года ВВС и ВМС ЦАХАЛа осуществили удары по целям в Йемене. Операция, получившая кодовое название "Белый город", осуществлялась в два этапа. Сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия. Затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны. Поступали сведения о сильных пожарах. В Сане было отключено электричество. По данным йеменской стороны, были десятки убитых и раненых.

Ранее ракетные обстрелы из Йемена фиксировались 16 декабря, 27 сентября и 15 сентября 2024 года. Для обстрелов территории Израиля хуситы применяли баллистические ракеты "Фалястин-2".

По данным ЦАХАЛа, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) хуситы выпустили более 200 ракет (как баллистических, так и крылатых) и запустили 170 ударных беспилотников в сторону израильской территории, подавляющее большинство из которых было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля – как силами ЦАХАЛа, так и силами союзников.

ЦАХАЛ с начала войны трижды атаковал объекты хуситов в Йемене. 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов. 29 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа снова атаковали цели в Ходейде в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Йемена.

Командование йеменской исламистской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявляет, что продолжит наносить удары по Израилю.