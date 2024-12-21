На севере Самарии 20 палестинских арабов пытались проникнуть на территорию Израиля

На севере Самарии 20 палестинских арабов пытались преодолеть пограничные сооружения, чтобы проникнуть на территорию Израиля.

Силы ЦАХАЛа отреагировали на попытку проникновения на израильскую территорию, открыв огонь. Один из арабов был ранен и позже объявлен мертвым, остальные бежали обратно на палестинскую территорию.

Инцидент расследуется ЦАХАЛом.

"Красный Полумесяц" сообщил, что в результате огня ЦАХАЛа погиб 24-летний житель деревни Факуа.