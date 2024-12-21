На севере Самарии 20 палестинских арабов пытались проникнуть на территорию Израиля
время публикации: 21 декабря 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 12:51
На севере Самарии 20 палестинских арабов пытались преодолеть пограничные сооружения, чтобы проникнуть на территорию Израиля.
Силы ЦАХАЛа отреагировали на попытку проникновения на израильскую территорию, открыв огонь. Один из арабов был ранен и позже объявлен мертвым, остальные бежали обратно на палестинскую территорию.
Инцидент расследуется ЦАХАЛом.
"Красный Полумесяц" сообщил, что в результате огня ЦАХАЛа погиб 24-летний житель деревни Факуа.