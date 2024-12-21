ЦАХАЛ: на месте падения ракеты хуситов работают силы Командования тылом
время публикации: 21 декабря 2024 г., 08:38 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 09:31
После падения ракеты хуситов в Яффо в ночь на 21 декабря на место прибыли силы Командования тылом и спасатели, которые тщательно осматривают район при содействии сотрудников сил безопасности и представителей местной власти.
Ранее ЦАХАЛ признал, что попытки перехвата ракеты были неудачными. По факту неудачной попытки перехвата ракеты системой ПРО "Хец" проводится расследование.
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