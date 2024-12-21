ЦАХАЛ: на месте падения ракеты хуситов работают силы Командования тылом

После падения ракеты хуситов в Яффо в ночь на 21 декабря на место прибыли силы Командования тылом и спасатели, которые тщательно осматривают район при содействии сотрудников сил безопасности и представителей местной власти.

Ранее ЦАХАЛ признал, что попытки перехвата ракеты были неудачными. По факту неудачной попытки перехвата ракеты системой ПРО "Хец" проводится расследование.