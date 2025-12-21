Номинанты при выборе "Героев и антигероев 2025 года". Предлагайте кандидатуры

Уважаемые читатели, в последнюю неделю декабря редакция NEWSru.co.il будет проводить голосование по выбору героев и антигероев 2025 года, по всей видимости, в 14-ти номинациях.

Обращаем ваше внимание на то, что один и тот же человек не может быть заявлен в нескольких номинациях.

В этом году, как и в прошлые два, мы отказались от нескольких традиционных номинаций. Сочли невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле", пока продолжается война – невозможно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в ходе войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.

Пока продолжается война, мы решили, как и в прошлом году, не проводить голосование в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля возвращаются домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.

Мы предполагаем проводить голосование по следующим категориям: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Политика, 6) Экономика, 7) Научные исследования года, 8) Стартапы года, 9) Здравоохранение, 10) Культура, 11) Спорт, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года.

Если у вас есть предложения по любой из номинаций или по всем категориям, просим присылать их в нашу редакцию на адрес [email protected].

Рядом с именем кандидата обязательно указывайте номинацию, в которой вы его предлагаете.

Мы также готовы рассмотреть предложения по изменению списка номинаций. Но, если вы предлагаете новую номинацию, пожалуйста, обоснуйте свое предложение и укажите имена возможных кандидатов для этой номинации.

Редакция NEWSru.co.il проводит подобное голосование 17-й год подряд. Просим вас предлагать имена и события, звучавшие в новостях в 2025 году.

Наша редакция постарается учесть пожелания читателей, но мы оставляем за собой право самостоятельно определить номинации и кандидатуры, которые будут представлены для голосования.

Голосование пройдет в конце декабря. Победителями будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

ИТОГИ 2024 ГОДА

В 2024 году, по итогам голосования, в номинации "Герой года в мире" победил Дональд Трамп, незадолго до голосования избранный президентом США. Антигероем года был назван президент РФ Владимир Путин. "Героем года в Израиле" был признан Идан Амеди – актер и певец, который был тяжело ранен в ходе боевых действий в Газе, а затем, оправившись после ранения, выпустил песню "Супермен". "Антигероем года в Израиле" был назван Амос Шокен – издатель "Гаарец", призвавший к санкциям против правительства Израиля, которое "сражается с палестинскими борцами за свободу". В номинации "Человек года. Политика" победил Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля, который руководит страной в крайне сложный период для еврейского государства. В номинации "Экономика" победил Исраэль Кройзер – предприниматель, вынудивший государство начать проверку финансирования ультраортодоксальных школ. В номинации "Волонтеры" победил Михаэль Шор, совершивший множество поездок, в том числе в зонах боевых действий, чтобы накормить пловом тысячи солдат. В номинации "Исследование года" победила абсолютная хронология Иерусалима – в прошлом году археологи Института Вейцмана установили абсолютную датировку исторических событий в Иерусалиме в 800-400 годы до н.э. В номинации "Стартапы года" победила Xtend – платформа, которая позволяет координировать работу стаи дронов. В номинации "Здоровье" победил Институт Вейцмана в Реховоте – за работы по генной терапии для лечения тяжелой формы болезни Гоше, которая вызывает поражение мозга у детей. В номинации "Человек года. Культура" победила Эден Голан – певица, представительница Израиля на международном конкурсе "Евровидение-2024". В номинации "Спорт" победила сборная Израиля по художественной гимнастике – Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов, завоевавшая "серебро" Олимпиады в Париже. Событием года в мире было названо избрание президентом США Дональда Трампа. Событие года в Израиле – ликвидации лидеров террора, включая Хасана Насраллу, Исмаила Ханийю и Яхью Синуара. Потеря года – Алексей Навальный – российский оппозиционный политик, основатель ФБК, который был убит в колонии.