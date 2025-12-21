"Кан": у задержанных в Рахате нелегалов из Газы до 7.10.2023 были разрешения на работу

Источник в службах безопасности заявил "Кан", что у троих нелегалов из Газы, задержанных в бедуинском городе Рахат, до начала войны 7 октября 2023 года были разрешения на работу в Израиле, которые позже были аннулированы.

По версии этого источника, заявление полиции о том, что задержаны нелегалы, проникшие в Израиль в день террористической атаки 7 октября, ошибочны и основаны на неверном понимании информации, предоставленной общей службой безопасности (ШАБАК).

Однако в министерстве национальной безопасности и в полиции продолжают настаивать на первоначальной версии.

Утром 21 декабря полиция сообщила об аресте в бедуинском городе Рахат в Негеве трех нелегалов, проникших в Израиль из Газы во время нападения террористов 7 октября 2023 года. При задержании у подозреваемых обнаружили украденные патроны и другие боеприпасы. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Аресты были осуществлены в рамках масштабной операции "Новый порядок", которая проводится в Негеве около месяца. За месяц операции были задержаны более 300 подозреваемых, арестованы и выдворены сотни нелегально находившихся в стране, подано 67 обвинительных заключений по делам о хранении и использовании украденного армейского оружия и по насильственным преступлениям, а также 39 правонарушителям вынесены решения о запрете пребывания в Негеве.

Полиция заявляет о снижении на 93% числа инцидентов со стрельбой в бедуинской диаспоре за последний месяц. В ходе операции изъяты 70 единиц украденного армейского оружия, гранатомет RPG, десятки магазинов, взрывчатые вещества и более 50 тысяч патронов. Кроме того, изъято 23 кг наркотиков, задержаны 42 подозреваемых в хранении и торговле, выведены из эксплуатации более 200 автомобилей, а в рамках дорожного контроля выписано 2190 штрафов за нарушения, представляющие угрозу жизни.