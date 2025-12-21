Беннет и Айзенкот обсуждают возможность совместного участия в выборах

Представители партии "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом ведут переговоры с приближенными бывшего премьер-министра Нафтали Беннета о совместном участии в выборах.

Об этом сообщил в интервью радиостанции 103fm бывший депутат Кнессета Матан Каана. "Гади Айзенкот беседует не только с Беннетом, но и со всеми главами оппозиционных партий с целью добиться смены власти", – пояснил он.

Каана, который присоединился к партии Айзенкота и покинул Кнессет, добавил, что он делает все возможное для создания единого списка. "Необходимо, чтобы это произошло", – сказал он. По его словам, вопрос о том, кто возглавит единый объединенный список, является "решаемым и второстепенным".

"Если этот вопрос станет актуальным, они сумеют договориться", – заявил Каана.