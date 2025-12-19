Пиар вместо результатов и законопроекты ради успеха на праймериз. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Вердикт Высшего суда справедливости (БАГАЦ), отменяющий решение правительства об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, было ожидаемым, даже неизбежным. Долгий семинар по вопросам юриспруденции потребуется для того, чтобы описать все стороны и нюансы вопроса о праве правительства уволить юридического советника. Почти никто не спорит с наличием формального права. Почти никто не возьмется утверждать, что действия правительства соответствовали оговоренным правилам. Ни один, самый консервативный судья, не утвердил бы решение, которое было принято в той форме, в которой это сделало правительство. Однако на политическом уровне это решение было не просто ожидаемым, но и желанным. Это решение в очередной раз дало правительству возможность всласть предаться тому, чем оно любит заниматься больше всего – пиаром, основанном на представлении себя жертвой или попросту на нытье. "Нам не дают, нам не позволяют". Этот довод, не всегда необоснованный, используется нынешним правительством так часто, что постепенно перестает убеждать, а вернее убеждает только убежденных.

С законом о призыве схожая история. Если он будет утвержден в нынешнем виде, его отмена БАГАЦем неизбежна. А значит неизбежна и следующая серия: "Мы хотели, но нам не позволили".

В оппозиции тем временем, кипят страсти. Глава партии "Яшар" Гади Айзенкот предложил оригинальный выход из возможной тупиковой ситуации, при которой после выборов ни один блок не сможет сформировать правительство. Тупиковость ситуации обостряется еще и тем, что Бени Ганц все яснее говорит о том, что не рассматривает себя в качестве интегральной и неотъемлемой части оппозиционного блока.

Законопроекты коалиции: много политики, мало содержания

Ханукальная неделя заметно ограничила масштабы работы Кнессета. Почти не собираются комиссии, большинство фракций отменили заседания. Однако это не помешало коалиции вынести на рассмотрение серию законопроектов, которые с уверенностью можно назвать "предпраймериз". В СМИ эту серию именуют "блиц-законами". Иными словами, речь идет о законопроектах, цель которых не улучшить жизнь граждан, а цель – понравиться членам "Ликуда", которым предстоит формировать предвыборный список.

Не все законопроекты, представленные на этой неделе, такие. Например законопроект, согласно которому состав коллегии Верховного суда будет определяться компьютером, а не Ицхаком Амитом или его преемником, является хоть и спорным, но имеющим под собой основу. В то же время например, "закон Яира Голана", предусматривающий лишение званий и пенсии отставных генералов и иных бывших высокопоставленных силовиков, призывающих к гражданскому неповиновению и прочим недостойным действиям, выглядит как показательные выступления депутатов от "Ликуда", в данном случае Кальнера и Шкалим (оба ликудовцы) на потребу членам партии. Шансы на утверждение большинства законов, которые выдвигает сейчас коалиция, крайне невелики, однако само обсуждение создает необходимый депутатам шум. Политика вообще профессия шумная, а перед выборам – тем более.

Законопроекты, о которых идет речь были утверждены при поддержке депутатов от ШАС и "Яадут а-Тора". Это отнюдь не означает, что кризис в коалиции позади. Это всего лишь означает, что в ультраортодоксальных партиях удовлетворены темпом продвижения обсуждений закона о призыве и готовы предоставить коалиции кредит. Кредит этот, разумеется, ограничен.

На этой неделе харедим позволили правительству провести в предварительном чтении серию законопроектов. Что будет на следующей, а главным образом, что будет, когда дело дойдет до голосования за бюджет? Никто не знает.

Закон о призыве: очередной ультиматум или очередной блеф

В "Яадут а-Тора" верят в Бога, но не верят в чудеса, а еще меньше верят в обещания Нетаниягу. Именно поэтому постоянно поддерживают соответствующий уровень напряженности и давления. Так, одновременно с готовностью поддержать законопроекты коалиции, в "Яадут а-Тора" озвучили очередной ультиматум. "Если в течение месяца не будет принят закон о призыве – бюджет утвержден не будет", – заявил депутат Кнессета Яаков Ашер.

Угроза звучит не очень внятно. Бюджет должен быть утвержден до 31 марта 2026 года. Через месяц мы будем в середине января. Означает ли это, что в этот момент ШАС и "Яадут а-Тора" поддержат законопроект о роспуске Кнессета, который оппозиция может подавать, так как прошли полгода после неудачной попытки провести этот закон перед самой войной с Ираном? Трудно представить, что ультраортодоксы будут стимулировать роспуск Кнессета и досрочные выборы. Логика далеко не всегда сопровождает решения политиков. Тем не менее, общее предположение сегодня в Кнессете, что и этот ультиматум "Яадут а-Тора" – не более чем слова.

ШАС наблюдает за происходящим со стороны. Арье Дери не идет на прямую конфронтацию со своим ближайшим политическим партнером Биньямином Нетаниягу. К тому же Дери с немалой долей раздражения наблюдает за тем, как министерские и парламентские должности отдаляются.

На этой неделе юридический советник Кнессета Сагит Афик потребовала назначить глав комиссий по здравоохранению и просвещению. Ранее этим комиссии возглавляли депутаты от ШАС. После заявления Афик было объявлено, что комиссию по образованию возглавит (скорее всего) депутат Цви Сукот ("Ционут Датит"). Нерадостная новость для Арье Дери.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу все еще обещает ШАС и Яадут а-Тора вернуть им комиссии и министерства в случае возвращения в коалицию, однако совершенно очевидно, что по мере приближения к выборам выполнить это обещание будет все сложнее. А пока что, как сообщил журналист Амит Сегаль, депутаты от ШАС навещают в тюрьме ультраортодоксов, арестованных за дезертирство. Неясно лишь, что думают по этому поводу избиратели ШАС, большинство которых служат в ЦАХАЛе.

А назначение Цви Сукота главой комиссии по образованию – это сладкая месть Смотрича Моше Соломону, который рассматривал себя в качестве естественного кандидата на эту должность, однако слишком громко и откровенно критиковал "закон о призыве".

Комиссия по расследованию: паритет или сокрытие правды

На следующей неделе состоится заседание межминистерской рабочей группы, которой предстоит сформировать состав комиссии по расследованию провалов 7 октября 2023 года. Заседание назначено на 12:00 понедельника, 22 декабря. В этот момент премьер-министр должен находиться в зале суда, и есть те, кто считают, что день и час выбраны не случайно, чтобы предоставить главе правительства дополнительный повод попросить об отмене очередного заседания суда. Тот факт, что рабочую группу, формирующую состав комиссии, возглавляет премьер-министр, политическая судьба которого напрямую зависит от итогов работы комиссии, разумеется вызывает критику. Более того, есть те, кто считают, что премьер находится в очевидном конфликте интересов.

С другой стороны, сторонники коалиции утверждают, что конфликт интересов главы Верховного суда, который в соответствии с законом имеет полномочия формировать государственную следственную комиссию, ничуть не меньший.

24 декабря закон о создании комиссии, к формированию которой стремится коалиция, будет вынесен на рассмотрение Кнессета в предварительном чтении. Законопроект предусматривает поэтапный механизм создание паритетной комиссии. Для начала буде предпринята попытка сформировать состав совместными усилиями коалиции и оппозиции и утвердить его большинством в 80 депутатов. Если эта попытка не увенчается успехом, то каждая сторона – и оппозиция, и коалиция – смогут представить своих кандидатов. Если оппозиция откажется, их представителей изберет спикер Кнессета.

В оппозиции уже заявили, что не станут "участвовать в спектакле, направленном на сокрытие правды" и поддержат только создание государственной следственной комиссии. Нафтали Беннет вновь заявил, что "либо нынешнее правительство создаст государственную комиссию по своей инициативе, либо мы вынудим их это сделать после выборов".

Нетаниягу перед непростой дилеммой: создавать ли комиссию в надежде на то, что она задним числом получит общественную легитимацию, и на то, что пройдет достаточно времени с момента ее создания, что даже возможная смена власти в Израиле не приведет к остановке ее работы, либо дождаться выборов и попытаться вновь договориться об условиях создания приемлемой для всех комиссии. Шансы на второй сценарий невысоки, равно как и на то, что юридический советник правительства не попытается заблокировать создание комиссии, формируемой коалицией. Изучение обстоятельств начала войны также превратилось в политический вопрос.

Оппозиция: модель Айзенкота против модели Либермана

В оппозиции тем временем неспокойно. На сей раз, камень в воду кинул глава партии "Яшар" Гади Айзенкот. В интервью "Кешет" бывший начальник генерального штаба заявил, что даже в отсутствие 61 мандата после выборов оппозиция приведет новое правительство к присяге. "57-58 мандатов – этого вполне достаточно", – сказал Айзенкот.

Формально он прав – нет никакой обязанности набирать 61 мандат. Кстати, "правительство перемен", созданное в 2021 году Лапидом для Беннета, опиралось лишь на 60 мандатов. Есть лишь одно "но". В этой ситуации правительству придется договариваться с арабскими партиями о том, чтобы они воздержались при голосовании. Это делает возможное правительство фактическим заложником антисионистских партий.

Речь ведь не идет о единоразовой поддержке. Для того, чтобы получить функционирующее, стабильное правительство, придется едва ли не перед каждым голосованием идти на поклон к Мансуру Аббасу и Ахмаду Тиби.

Глава НДИ Авигдор Либерман немедленно заявил, что этот вариант неприемлем для него. "Не войду в правительство, которое будет опираться на арабские партии. Это должно быть сионистское правительство без ультраортодоксов, без поддержки со стороны арабов и без Нетаниягу", – пояснил Либерман.

Не исключено впрочем, что в намерения Айзенкота и тех, кто стоит за его предложением, не входит удерживать на плаву крайне нестабильный корабль коалиции меньшинства. Один из вариантов заключается в том, что новое правительство, едва придя к власти, тут же объявит о самороспуске и новых выборах. В этих условиях главой переходного правительства не будет Биньямин Нетаниягу.

Слабым звеном оппозиции остается Бени Ганц. На этой неделе вокруг него разгорелась новая мини-драма. Причиной ее стал сам глава "Кахоль Лаван", который заявил, выступая в Гуш-Эционе, что не считает себя автоматическим участником оппозиционного блока. Ганц правда добавил, что не будет 61-м голосом в коалиции Нетаниягу, однако его коллеги по оппозиции пришли в ярость. Они услышали в словах Ганца отказ от сотрудничества и готовность при определенных условиях войти в коалицию с Нетаниягу. Ожидается, что давление на Ганца, партия которого стабильно не проходит электоральный барьер, с требованием покинуть гонку, только усилится.

Тем временем все новые и новые силы появляются на политическом поле. Эйнав Ценгаукер, одна из наиболее активных участниц акций протеста против нынешнего правительства, уже заявила, что не исключает участия в выборах. "Я еще не знаю, где буду в время предвыборной кампании, но хочу быть там, где принимаются решения", – заявила Эйнав Ценгаукер. Заявление, не оставляющее места для сомнений или интерпретаций.