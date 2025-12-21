Внимание, розыск: пропал 20-летний Нив Хаджаби из Яхини
время публикации: 21 декабря 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 12:41
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 20-летнего Нив Хаджаби из поселка Яхини (северный Негев). В последний раз его видели утром 21 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.70, худощавого телосложения, темные волосы.
Описание одежды: белая рубашка с короткими рукавами, длинные серые брюки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6620456.