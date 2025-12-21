Расследование 7 октября: коалиция продвигает создание паритетной комиссии

Коалиция намерена продвигать на этой неделе законопроекты о создании комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года. Заседание межминистерской комиссии по законодательству состоится 22 декабря. Министры рассмотрят предложение депутата Ариэля Кальнера о создании "национальной следственной комиссии".

Согласно тексту законопроекта, спикер Кнессета проведет консультации с представителями коалиции и оппозиции, после чего представит на утверждение пленарного заседания Кнессета предлагаемый состав комиссии. Для его утверждения необходимо большинство в 80 голосов. Если такого большинства не найдется, то глава коалиции предложит своих кандидатов, а глава оппозиции – своих. Если одна из сторон откажется принимать участие в формировании комиссии, эту функцию выполнит спикер Кнессета.

Как сообщает Ynet, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара возражает против такого формата комиссии. По мнению юридического советника правительства, единственным законным механизмом расследования является государственная следственная комиссии, состав которой определяет глава Верховного суда. "Отказ от такого механизма наносит удар по процессу расследования и выяснению правды", – считает Баарав-Миара.

Если законопроект будет утвержден межминистерской комиссией по законодательству, он будет вынесен на голосование в предварительном чтении уже 24 декабря.

Параллельно начинает работу комиссия министров во главе с премьер-министром, которая должна определить полномочия будущей комиссии. Первое заседание этой рабочей группы состоится 22 декабря в то время, когда Нетаниягу должен был давать свидетельские показания в суде. По просьбе адвокатов главы правительства, заседание отменено.

В оппозиции уже заявили, что не намерены соглашаться на создание комиссии, предложенной правительством. На этой неделе депутаты от оппозиции, входящие в состав комиссии по государственному контролю, намерены вынести на голосование предложение по созданию государственной следственной комиссии. Комиссия Кнессета по госконтролю имеет право принимать решение о ее создании, однако у оппозиции нет большинства, и ожидается, что инициатива оппозиции будет отклонена.