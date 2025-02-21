ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по целям на границе Сирии и Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила появившиеся в сирийских СМИ сообщения о нанесении ударов по незаконным пограничным переходам на границе Сирии и Ливана.

В сообщении говорится, что самолеты военно-воздушных сил атаковали маршруты, использовавшиеся "Хизбаллой" для переброски оружия на территорию Ливана.

Военные подчеркивают, что израильская армия продолжит действовать для устранения любой угрозы для государства Израиль и будет предотвращать попытки укрепления "Хизбаллы".