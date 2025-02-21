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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по целям на границе Сирии и Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Сирия
Хизбалла
время публикации: 21 февраля 2025 г., 00:31 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 00:31
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по целям на границе Сирии и Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила появившиеся в сирийских СМИ сообщения о нанесении ударов по незаконным пограничным переходам на границе Сирии и Ливана.

В сообщении говорится, что самолеты военно-воздушных сил атаковали маршруты, использовавшиеся "Хизбаллой" для переброски оружия на территорию Ливана.

Военные подчеркивают, что израильская армия продолжит действовать для устранения любой угрозы для государства Израиль и будет предотвращать попытки укрепления "Хизбаллы".

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